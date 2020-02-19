В Ростове-на-Дону упавшее дерево повредило трубу: более 300 человек остались без газа
Дерево в Ростове-на-Дону спровоцировало коммунальную аварию. Из-за ЧП на улице Ленина сотни людей остались без газа.
Возле дома № 91/1 сухое растение сломалось у основания и рухнуло на трубу, из-за чего газопровод сломался пополам. По данным «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
Без газа остались 314 людей. Предположительно, подачу восстановят около 18 часов.