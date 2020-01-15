Жители центра Ростова остались без горячей воды из-за аварии
В центре Ростова-на-Дону произошла коммунальная авария, из-за которой несколько домов остались без горячей воды. Происшествие случилось около полудня 17 января на улице Пушкинской.
В районе дома № 73 сломался трубопровод. Из-под земли стал идти пар, и пешеходную дорожку быстро затопило водой. По данным «Ростовских тепловых сетей», на месте работают ремонтная бригада и шесть единиц техники. Коммунальщики перекрыли горячую воду. Завершить работы планируют к 18 часам.