Из-за аварии на трубопроводе в Ростове изменят маршруты трамваев

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В Ростове изменят маршруты трамваев. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Два трамвая будут ходить по укороченным маршрутам. Трамвай № 7 будет ехать от Сельмаша до Лендворца. Трамвай № 10 будет следовать от Центрального рынка до Лендворца. Ещё один вагон по этому маршруту будет курсировать от улицы Мичуринская до Профсоюзной (до Ленинградского депо).Изменения вступят в силу 17 июня в 9:30.Это связано с ремонтом трубы в районе дома № 56 на улице Собино.