Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове изменятся маршруты общественного транспорта в ночь на Пасху

В Ростове изменятся маршруты общественного транспорта в ночь на Пасху
В ночь на Пасху в Ростове изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает сайт городской администрации.

С 23:00 до 04:00 автобусы № 8 и № 75 будут ходить до Центрального рынка по укороченному маршруту. Маршруты № 49 и № 65а будут следовать по схеме: проспект Ворошиловский — Темерницкая — Соборный — Московская — Центральный рынок — Московская — Ворошиловский.  

С 19:00 19 апреля до 15:00 20 апреля изменится схема движения трамваев.  

Трамвай № 1: Станиславского — Буденновский — Горького — Театральный — Закруткина и далее.  

Трамвай № 4: Станиславского — Буденновский — Горького — Ченцова и далее.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.