В Ростове изменятся маршруты общественного транспорта в ночь на Пасху

Фото: РостовРу

В ночь на Пасху в Ростове изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает сайт городской администрации.С 23:00 до 04:00будут ходить до Центрального рынка по укороченному маршруту. Маршруты № 49 и № 65а будут следовать по схеме: проспект Ворошиловский — Темерницкая — Соборный — Московская — Центральный рынок — Московская — Ворошиловский.С 19:00 19 апреля до 15:00 20 апреля изменится схема движения трамваев.: Станиславского — Буденновский — Горького — Театральный — Закруткина и далее.: Станиславского — Буденновский — Горького — Ченцова и далее.