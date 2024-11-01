В Ростовскую область завезут новогодние елки из шести регионов РФ

Фото: Ростов.Ру

Ростовская область активно готовится к Новому году. В города начали завозить партии праздничных деревьев. Только в конце октября в регион доставили более 400 елей и сосен.По информации издания, главными поставщиками зеленых красавиц в Ростовскую область являются шесть регионов РФ. В списке находятся Брянская, Кировская, Свердловская, Ульяновская области, а также Пермский край и Республика Удмуртия. На рынке также будут представлены и донские ели.Сколько в этом году будет стоить живое новогоднее дерево, пока не известно. В прошлом году в Ростове-на-Дону цена ели начиналась от 700 рублей. В зависимости от роста и пышности растения могли продавать в пять раз дороже.