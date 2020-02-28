Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Новые рейсы свяжут Ростов-на-Дону и Астрахань

Новые рейсы свяжут Ростов-на-Дону и Астрахань
Между Астраханью и Ростовом-на-Дону начали курсировать новые самолёты. Дополнительные рейсы появились 3 марта.

Полёты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Из Астрахани лайнеры будут вылетать в 12:30, обратный рейс из Ростова — в 18:40. В апреле расписание немного изменится. Самолёт будет отправляться из Астрахани в 12:50, из Ростова-на-Дону — в 18:45. Время в пути составит примерно 1 час 40 минут.

Сейчас Ростов и Астрахань тоже связывают ежедневные рейсы, но большая часть из них осуществляется с пересадкой в Москве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.