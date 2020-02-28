Новые рейсы свяжут Ростов-на-Дону и Астрахань



Между Астраханью и Ростовом-на-Дону начали курсировать новые самолёты. Дополнительные рейсы появились 3 марта.



Полёты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Из Астрахани лайнеры будут вылетать в 12:30, обратный рейс из Ростова — в 18:40. В апреле расписание немного изменится. Самолёт будет отправляться из Астрахани в 12:50, из Ростова-на-Дону — в 18:45. Время в пути составит примерно 1 час 40 минут.



Сейчас Ростов и Астрахань тоже связывают ежедневные рейсы, но большая часть из них осуществляется с пересадкой в Москве.