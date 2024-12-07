Из Ростова до Махачкалы и Астрахани запустят новый круизный маршрут

Фото: минтранс России.

Новый круизный маршрут запустят из Ростова-на-Дону в Махачкалу и Астрахань. Информацию об этом сообщило Минтранспорта России.В эксплуатацию введут три круизных лайнера смешанного плавания проекта «Карелия». Суда этой серии будут ходить по Финскому заливу, Черному, Азовскому, Каспийскому и Белому морям. Для размещения 180 пассажиров предусмотрены 30 стандартных кают и 44 с балконами. Также предусмотрены две каюты для людей с ограничениями в движении. На борту будет 10 люксовых кают и две самые просторные и комфортные каюты.Лайнер запустят в 2025 году между речными портами Ростова-на-Дону и Волгограда, а также морскими — Махачкалы, Астрахани и Дербента.