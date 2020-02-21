Историю дружбы между кошкой и кенгуру рассказали в Ростовском зоопарке



В Ростовском зоопарке рассказали о ещё одном примере необычной дружбы между животными.



Несколько лет в одном вольере с кенгуру Беннета Терентием прожила кошка Маркиза. Приятелям нравилось проводить время вместе. Особенно друзья любили греться на зимнем солнышке.

- Маркиза практически не подпускала самок кенгуру к Терентию, а особенно назойливым соперницам от неё доставалось не раз, - рассказали в Ростовском зоопарке.





Ранее в зоопарке Ростова рассказывали о дружбе тигрицы Услады и кошки, а также о том, как горилла Метта подружилась с котом Антрацитом.