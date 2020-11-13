Исторический выбор Александра Невского обсудили в Законодательном собрании Ростовской области

Донской парламент провел заседание круглого стола в рамках регионального общественно-церковного форума «Димитриевские чтения». Мероприятие, посвященное теме «Александр Невский: Восток и Запад, историческая память народа», состоялось 11 ноября.В заседании участвовали не только депутаты Заксобрания донского региона, но и органы исполнительной власти области, представители ростовского духовенства и местных национально-культурных организаций, а также волонтерских движений.Вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко выступил с приветственным словом. Он отметил важность совместного участия в Димитриевских чтениях представителей духовенства и депутатов Законодательного собрания. По словам народного избранника, это является одним из примеров плодотворного сотрудничества с целью духовного, исторического и культурного воспитания среди молодого поколения.Вячеслав Василенко напомнил о прошлогодних чтениях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ. Совместно с Советом молодых депутатов, молодежным парламентом и Донской митрополией депутаты Заксобрания провели патриотический форум, круглые столы и дискуссии.Вице-спикер также подчеркнул важность установки информационных табличек на местах воинских захоронений и сражений. В число городов, участвующих в этом проекте, вошли Шахты, Сальск, Ростов, Белая Калитва и многие другие муниципалитеты донского региона.- Во всей этой разнообразной патриотической работе участвовали представители всех 150 национальностей, проживающих на территории Ростовской области, - отметил Вячеслав Василенко. - Независимо от вероисповедания и нации, все они абсолютно едины в отношении самых главных событий нашей истории. В этом году темой Димитриевских чтений стал святой князь Александр Невский. Его духовно-исторический опыт очень важен для России: когда страна находится на очень трудных поворотных моментах развития, она нуждается в точках опоры, а именно - в обращении к примерам из нашей великой истории.Народный избранник подчеркнул, что в настоящее время страна находится в сложной ситуации из-за пандемии и напряженной международной обстановки. Однако Россия справлялась и с куда более сложными трудностями. Как отметил вице-спикер донского парламента Александр Скрябин, эпоха Александра Невского является тому примером.Зампредседателя Законодательного собрания рассказал о работе депутатов и представителей исполнительной власти, направленной на поддержку бизнеса и пострадавших во время пандемии граждан. С первых дней развития пандемии депутаты взяли на себя роль волонтеров и всемерно поддерживали жителей. Законодатели организовали сбор средств и доставку необходимых товаров (лекарств, средств индивидуальной защиты, воды и продуктов питания). Народные избранники в свою очередь передали в распоряжение донских врачей более 60 машин с водителями.- Пандемия еще не побеждена, и важно в этих условиях сохранять здравый смысл и человечность, - подчеркнул Александр Скрябин. - Не в наших традициях делить соседей на своих и чужих, поэтому болью отзывается конфликт между Азербайджаном и Арменией. Только в понимании общего единства мы сможем решить не только бытовые, но и политические вопросы. Разобщенность не поможет победить. Нужно опираться на примеры из истории, объединяющие всех нас, а также исходить из человечности и здравого смысла. Россия всегда было многонациональной страной. И ее большое преимущество в том, что она смогла сделать культурное многообразие своим богатством, силой и достоинством.Протоиерей, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии Валерий Волощук передал благословение главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского всем участниками круглого стола. Он добавил, что образ Александра Невского как политика, государственного деятеля, христианина, семьянина и воина уже почти восемь веков живет в культуре народа. Довольно молодой возраст, в котором прославился князь, может стать хорошим примером для современной молодежи.