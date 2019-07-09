Депутаты донского парламента обсудили меры по развитию сельского хозяйства



В Ростове-на-Дону состоялось заседание «круглого стола», на котором депутаты донского парламента определили конкретные шаги по комплексному переоснащению аграрной техники, а также использование в сельском хозяйстве современных технологий дифференцированного земледелия. Встреча прошла по инициативе заместителя председателя Законодательного собрания – главы парламентского комитета по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям Вячеслава Василенко. Помимо членов парламента в обсуждении принимали участия фермеры, ученые и эксперты, которые уже работают по технологиям 21-го века.



Перед началом заседания для всех присутствующих генеральный директор компании «Бизон ЮГ», на базе которой и проходит «круглый стол», провел интересную экскурсию по одному из крупнейших донских предприятий. Депутаты смогли посмотреть и ознакомиться с самой современной аграрной техникой: комбайны, тракторы, оборудование для уборки урожая. Помимо всего прочего, гости посетили уникальный музейный комплекс, расположенный на территории «Бизон Юг». За годы своего существования выставка пополнилась десятками моделей ретро техники, которая работала в полях еще в начале прошлого века.



Беседу об определенных шагах по созданию комплексного развития сельского хозяйства в Ростовской области депутаты начали после экскурсии. Председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко добавил, что сегодня основной массив полевой техники устарел. У большинства хозяйств возраст машин давно перевалил за десяток лет.

– Старый транспорт необходимо заменить и провести общее техническое переоснащение, чтобы оптимизировать работу и сделать ее более эффективной, – сказал Вячеслав Василенко.



Затронули и вопрос внедрения в аграрную промышленность новых цифровых технологий. Научный подход к решению этой задачи сообщил декан профильного факультета ДГТУ Дмитрий Рудой. Он отметил эффективность устройств, предназначенных для установки на полевую технику. Благодаря им фермер может контролировать своих сотрудников, следить за местонахождением техники и подсчитывать количество затраченного времени и топливо. Конечно, это ощутимо сокращает расходы.



– Уборочная компания в регионе перешагнула экватор. За это время мы собрали урожай с 2,2 миллионов гектаров земли, что составляет более 64% от общих уборочных площадей. Это, безусловно, хороший результат, но нам нужно повышать показатели и вводить в эксплуатацию технологию точного земледелия. Для этих целей мы поручим правительству Дона разработать меры по предоставлению средств фермерам на обновление техники, покупку и оснащение сельскохозяйственных машин современным цифровым оборудованием, – прокомментировал заместитель председателя ЗакСобрания Вячеслав Василенко.



