В донском парламенте обсудили будущее аквакультуры региона

В рамках круглого стола на тему «О развитии аквакультуры в Ростовской области» на заседании донского парламента депутаты и эксперты обсудили вопросы будущего аквакультуры региона. Организатором мероприятия стал комитет Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.О развитии аквакультуры говорили депутаты Государственной Думы ФС РФ и Законодательного собрания Ростовской области, представители органов исполнительной власти региона, Общественной палаты Донского края, администраций муниципальных районов, общественных организаций, рыбоводных хозяйств и средств массовой информации.Ростовская область является одним из главных производителей и поставщиков речной рыбы на российский рынок. Рыбное хозяйство остаётся важной частью стратегического развития донского региона.В прошлом году количество товарной рыбы из Ростовской области составило около 24 тысяч тонн, порядка 10% от общероссийского показателя. При этом более 300 организаций региона занимаются индустриальным и пастбищным производством. На Дону выпускают такие виды рыбной продукции, как вяленые, копчёные, солёные, балычные изделия, нарезка в вакуумной упаковке, пресервы и рыбные консервы.Донские депутаты уделяют рыбохозяйственному комплексу большое внимание. Так, в 2013 году региональные парламентарии добились внесения поправок в Водный кодекс Российской Федерации. Теперь рыбным хозяйствам не придётся платить за «забор» воды из рек и водоемов.Депутаты выступили ещё с одной инициативой, которая заключается в установлении порядка согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке донных отложений на Нижнем Дону.Перед собранием круглого стола комитет по аграрной политике, администрации районов Ростовской области и другие заинтересованные органы провели анализ сложившейся ситуации с рыборазведением.По словам заместителя председателя Заксобрания региона Вячеслава Василенко, в рыбной отрасли остаётся много проблем. На заседании все участники согласились с тем, что развитие этого хозяйства задерживает обязательность проведения преддекларационного обследования прудов. В частности, остаются без внимания гидротехнические сооружения, недостаточно зарыбляют внутренние водоёмы, не хватает соответствующей рыбоводной инфраструктуры на территории прилегающей к рыбоводному участку, забрасывают отдельные пригодные для целей рыборазведения водоёмы. Также возникает сложность в предоставлении льгот и поддержки в производстве раков и племенных рыбоводных хозяйств.Рыбоводы соглашаются с тем, что необходимо принять закон об аквакультуре Ростовской области. Участники мероприятия предложили несколько вариантов для устранения проблем в отрасли рыбного хозяйства. Некоторые из них войдут в перечень рекомендаций и направятся всем структурам, которые заинтересованы в развитии донской аквакультуры.Вячеслав Василенко добавил, что комитет Заксобрания региона по аграрной политике подготовил обращение к Правительству и Федеральному Собранию РФ о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта страны, касающееся компенсационного зарыбления участков рек, где проводились дноуглубительные работы.