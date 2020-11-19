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Ирина Безрукова описала постельную сцену в первой автобиографической книге

Ирина Безрукова описала постельную сцену в первой автобиографической книге
Ирина Безрукова издала первую автобиографическую книгу «Жить дальше». Один из экземпляров актриса показала на своей странице в Инстаграм 20 ноября.

Именно в ней она описала постельную сцену с Николаем Еременко на съемках фильма «Незнакомое оружие, или Крестоносец-2». По сценарию героиня Ирины должна была чмокнуть партнера ниже спины: «После того, как все кончилось, и вы проговорили все важные слова, ты поворачиваешься к своему обессилевшему мужу, сдергиваешь с него простыню и чмокаешь в зад», - цитирует Ирина слова Ивана Дыховичного. Однако актрисе такая идея совершенно не понравилась. После длительных споров, режиссер не выдержал и наглядно продемонстрировал, что именно ей нужно сделать, - лично поцеловал Еременко в ягодицу. Неожиданный поступок развеселил съемочную группу, и они продолжили работать уже без препираний.

Актриса также призналась, что в эротической сцене тогда снималась впервые, и именно эта забавная ситуация помогла разрядить обстановку.

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