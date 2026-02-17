Новости
В Ростовской области в школьную программу включили «Обучение служением»

Школы Ростовской области включили в свою программу «Обучение служением. Первые». Об этом сообщает РБК.

Проект реализуют в рамках обязательного предмета «Индивидуальный проект». Ребята будут решать соцзадачи НКО, государства и социального бизнеса.

Ранее эта программа была доступна в рамках внеурочной деятельности. Ее введут в новую учебную программу 10–11-х классов.

Участники смогут получить до 25 волонтерских часов. В будущем их можно использовать для поступления в вузы. Всего можно получить от 1 до 10 баллов, которые помогут для поступления в вузы после ЕГЭ.
Фото: Rostov.ru
