Кирпичный завод в Шахтах не выплачивал рабочим 7 млн рублей зарплаты

Фото: DonDay

Кирпичный завод в Шахтах не доплатил рабочим более 7 миллионов рублей зарплаты. Об этом 17 февраля сообщили в прокуратуре региона.Задолженность в выплатах возникла между 92 рабочими. Всего сумма долга превысила 7,8 миллиона рублей. После отсутствия зарплат рабочие обратились в прокуратуру.- Работодателю внесено представление. Инициирован вопрос о привлечении директора организации к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».После этого компания все же погасила задолженность.