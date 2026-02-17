Новости
Кирпичный завод в Шахтах не выплачивал рабочим 7 млн рублей зарплаты

Кирпичный завод в Шахтах не доплатил рабочим более 7 миллионов рублей зарплаты. Об этом 17 февраля сообщили в прокуратуре региона.

Задолженность в выплатах возникла между 92 рабочими. Всего сумма долга превысила 7,8 миллиона рублей. После отсутствия зарплат рабочие обратились в прокуратуру.

- Работодателю внесено представление. Инициирован вопрос о привлечении директора организации к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства».

После этого компания все же погасила задолженность.
