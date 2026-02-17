Ростовчанам назвали топ-5 необычных начинок для блинов
В Ростове-на-Дону с 16 февраля начинается масленичная неделя — период перед Великим постом. По народной традиции в эту неделю готовят блины, посещают гостей и сжигают чучело. По классике блины подают с маслом, сахаром и сметаной, однако со временем хозяйки придумывают необычные и редкие сочетания начинок. Donday собрал топ-5 самых оригинальных начинок для ваших блинов.
Блины с икрой, йогуртом и луком
Переосмысленная классика станет акцентом праздничного стола.
Ингредиенты:
натуральный йогурт — 200 г
красный лук — 1 шт.
красная икра — 100 г
оливковое масло — 2 ст. л.
лимонный сок — 1 ст. л.
свежемолотый черный перец
соль
Лук мелко нарезать и смешать с йогуртом, добавить икру, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. Завернуть блины конвертиком. При желании украсить микрозеленью.
Блины с маринованными помидорами и творожным сыром
Идеальное дополнение к холодным закускам.
Ингредиенты:
маринованные помидоры — 4 шт.
творожный сыр — 200 г
зеленый лук — 2 пера
оливковое масло — 1 ст. л.
петрушка — 2 веточки
укроп — 2 веточки
С помидоров снять кожицу и мелко нарезать. Зеленый лук и зелень — тоже мелко нарезать. Соединить ингредиенты, заправить оливковым маслом. Намазать блины творожным сыром, выложить начинку в центр, завернуть конвертом.
Блины с кабачковой икрой и сыром сулугуни
Необычное и сытное сочетание.
Можно заменить сулугуни на фету, брынзу или моцареллу.
Ингредиенты:
помидоры — 2 шт.
кабачковая икра — 200 г
сулугуни — 200 г
укроп — 2 веточки
Помидоры нарезать полукольцами, укроп — мелко, сулугуни – ломтиками. Блины смазать кабачковой икрой, в центр положить помидор и сыр. Украсить зеленью, свернуть конвертом или треугольником.
Блины по-гречески
Нежное сочетание курицы, феты и зелени удивит гостей.
Ингредиенты:
куриное филе — 600 г
фета — 500 г
зеленый лук — 1 пучок
растительное масло
специи
Куриное филе немного обжарить на масле и нарезать соломкой. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в фету, заправить растительным маслом. На каждый блин положить сыр и кусочки курицы, завернуть конвертом. Подавать можно с греческим йогуртом или брусничным соусом.
Сладкие блины с йогуртом, клубничным вареньем и базиликом
Идея для завтрака всей семьей.
Ингредиенты:
греческий йогурт — 200 г
клубничное варенье — 6 ст. л.
базилик — 2 веточки
Базилик мелко нарезать и смешать с йогуртом, добавить варенье. На каждый блин выложить по 2–3 ст. л. начинки и свернуть. Украшение — свежая клубника и взбитые сливки.