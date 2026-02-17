Ростовчанам назвали топ-5 необычных начинок для блинов

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону с 16 февраля начинается масленичная неделя — период перед Великим постом. По народной традиции в эту неделю готовят блины, посещают гостей и сжигают чучело. По классике блины подают с маслом, сахаром и сметаной, однако со временем хозяйки придумывают необычные и редкие сочетания начинок. Donday собрал топ-5 самых оригинальных начинок для ваших блинов.Блины с икрой, йогуртом и лукомПереосмысленная классика станет акцентом праздничного стола.Ингредиенты:натуральный йогурт — 200 гкрасный лук — 1 шт.красная икра — 100 голивковое масло — 2 ст. л.лимонный сок — 1 ст. л.свежемолотый черный перецсольЛук мелко нарезать и смешать с йогуртом, добавить икру, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. Завернуть блины конвертиком. При желании украсить микрозеленью.Блины с маринованными помидорами и творожным сыромИдеальное дополнение к холодным закускам.Ингредиенты:маринованные помидоры — 4 шт.творожный сыр — 200 гзеленый лук — 2 пераоливковое масло — 1 ст. л.петрушка — 2 веточкиукроп — 2 веточкиС помидоров снять кожицу и мелко нарезать. Зеленый лук и зелень — тоже мелко нарезать. Соединить ингредиенты, заправить оливковым маслом. Намазать блины творожным сыром, выложить начинку в центр, завернуть конвертом.Блины с кабачковой икрой и сыром сулугуниНеобычное и сытное сочетание.Можно заменить сулугуни на фету, брынзу или моцареллу.Ингредиенты:помидоры — 2 шт.кабачковая икра — 200 гсулугуни — 200 гукроп — 2 веточкиПомидоры нарезать полукольцами, укроп — мелко, сулугуни – ломтиками. Блины смазать кабачковой икрой, в центр положить помидор и сыр. Украсить зеленью, свернуть конвертом или треугольником.Блины по-греческиНежное сочетание курицы, феты и зелени удивит гостей.Ингредиенты:куриное филе — 600 гфета — 500 гзеленый лук — 1 пучокрастительное маслоспецииКуриное филе немного обжарить на масле и нарезать соломкой. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в фету, заправить растительным маслом. На каждый блин положить сыр и кусочки курицы, завернуть конвертом. Подавать можно с греческим йогуртом или брусничным соусом.Сладкие блины с йогуртом, клубничным вареньем и базиликомИдея для завтрака всей семьей.Ингредиенты:греческий йогурт — 200 гклубничное варенье — 6 ст. л.базилик — 2 веточкиБазилик мелко нарезать и смешать с йогуртом, добавить варенье. На каждый блин выложить по 2–3 ст. л. начинки и свернуть. Украшение — свежая клубника и взбитые сливки.