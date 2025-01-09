В Ростове назначили и.о. начальника управления образования Александра Вихтоденко

Фото: Минобразования РО

В Ростове-на-Дону на должность исполняющего обязанности начальника управления образования назначен Александр Вихтоденко. Об этом было объявлено на сайте городской администрации.9 января на совещании глава администрации города Алексей Логвиненко представил исполняющего обязанности начальника управления образования.Александр Вихтоденко в 2010 году окончил Южный федеральный университет. Его профессиональный путь начался в 2007 году, когда он стал педагогом-психологом.В течение последующих лет он работал в учебных заведениях Ростова-на-Дону, занимая должности учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Также он занимал пост заведующего отделением социальной реабилитации в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ростова-на-Дону».С 2021 по 2024 год Александр Вихтоденко занимал должность директора в МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».Ранее должность начальника управления образования города занимала Виктория Чернышева. В декабре 2024 года она была назначена заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.