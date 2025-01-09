В Ростове назначили и.о. начальника управления образования Александра Вихтоденко
В Ростове-на-Дону на должность исполняющего обязанности начальника управления образования назначен Александр Вихтоденко. Об этом было объявлено на сайте городской администрации.
9 января на совещании глава администрации города Алексей Логвиненко представил исполняющего обязанности начальника управления образования.
Александр Вихтоденко в 2010 году окончил Южный федеральный университет. Его профессиональный путь начался в 2007 году, когда он стал педагогом-психологом.
В течение последующих лет он работал в учебных заведениях Ростова-на-Дону, занимая должности учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Также он занимал пост заведующего отделением социальной реабилитации в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ростова-на-Дону».
С 2021 по 2024 год Александр Вихтоденко занимал должность директора в МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».
Ранее должность начальника управления образования города занимала Виктория Чернышева. В декабре 2024 года она была назначена заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.