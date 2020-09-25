Инвестиционный проект по переработке отходов оказался под угрозой после решения Ростовского областного суда

Ростовский областной суд признал недействующим решение депутатов Кагальницкого районного собрания об изменениях в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ). После долгого разбирательства суд удовлетворил иск прокуратуры Ростовской области к администрации Кагальницкого района. Решение суда поставило под угрозу крупный проект по переработке отходов частного инвестора ООО «Донэкопром».История берет свое начало в 2018 году. Компания заключила с администрацией Кагальницкого района договор аренды на участок заброшенной земли, который был расположен в 600 метрах от станицы Кировской. Долгое время там была свалка, куда местные жители сносили ненужную технику, мебель и другой мусор.На этом месте инвестор решил построить экокомплекс по переработке промышленных отходов: пластика, негодных автомобильных покрышек, отработанных масел, загрязненных грунтов, строительного мусора и многого другого. То, что переработать нельзя, силами компании должны были вывозить на специальный полигон. Этот экокомплекс должен был стать уникальным на всем юге страны, показав пример настоящего перерабатывающего предприятия, которое стремится бережно относиться к окружающей среде.Сразу после заключения договора аренды на 11 гектаров заросшей сорняками земли в Кировской сформировалась инициативная группа, которая стала вести активную кампанию против строительства перерабатывающего комплекса. Активисты взяли ситуацию в свои руки и стали настраивать людей против возведения предприятия, ссылаясь на ухудшение экологии. Любопытно, что до этого людей вовсе не тревожило то, что они сами отравляли себе жизнь, организовав мусорку в полукилометрах от домов.Выяснилось, что инициативная группа борется не только за экологию станицы, но и за интересы местного предпринимателя, имеющего давние счеты с с главой администрации района Игорем Грибовым. Под «соусом» борьбы за экологию активисты начали продвигать свою «общественную кампанию» против строительства экокомплекса.Несмотря на это, в 2019 году проект прошел два этапа общественных слушаний, после чего был направлен на экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и получил одобрение.Когда до начала работ по возведению комплекса оставалось лишь пройти строительную экспертизу, оказалось, что власти Кагальницкого района незаконно изменили назначение земельного участка, которое арендовало ООО «Донэкопром».Летом 2020 года прокуратура Ростовской области подала иск с ходатайством признать решение Кагальницкого собрания районных депутатов об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) недействительным. Причиной якобы стало нарушение градостроительного законодательства при отнесении участка к землям промышленности. Изучив материалы, суд счел превышением полномочий собрание депутатов района, которые изменили назначение земельного участка, арендованного ООО «Донэкопром».По словам председателя собрания депутатов Кагальницкого района Романа Михайловского, облсуд стал на сторону прокуратуры на основании несоблюдения формальностей при проведении публичных слушаний, когда определялась зона застройки. Однако о запрете самого строительства речи не было.- Совет депутатов действовал в строгом соответствии с требованиями законодательства. Мы настаиваем на соблюдении нами всех положений о присвоении категории земли и будем обжаловать решение, - заявил Роман Михайловский. - Если решение суда останется прежним, ситуацию можно изменить. В настоящее время утверждается новая редакция Генплана поселения, который исправит все существующие противоречия с ПЗЗ.Слова депутата подтвердил и директор ООО «Донэкопром» Алексей Монастырский. По его словам, в решении суда нет ничего фатального, а распространение негативной и недостоверной информации все чаще наводит на мысли о заказном характере подобных публикаций.Ростовский областной суд подтвердил, что на момент заключения договора аренды участок имел необходимую категорию и соответствовал всем требованиям. К тому же руководство компании исправно платило плату за пользование землей и обеспечивало не один десяток дончан заработной платой. За это время территория заметно преобразилась: были вывезены тонны мусора, который жители района копили годами, организована охрана участка. В конце концов предприятие чинно платит налоги, за счет которых и существуют суд, прокуратура, администрация Кагальницкого района.По итогу получилось, что прокуратура пресекла нарушение закона, а частный инвестор, который добросовестно выполнял обязательства, платил аренду и приводил в порядок территорию для людей и хотел создать экологический проект, оказался не у дел.- При самом худшем сценарии, если и придется отказаться от проекта, то, конечно, мы будем взыскивать все произведенные расходы из бюджета района, - заявил директор ООО «Донэкопром». - Не думаю, что такие последствия интересны как властям, так и населению. Совершенно непонятно, почему государству неинтересно создание легального комплекса по переработке отходов производства.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза уверен, что ООО «Донэкопром» не нарушал закон. Ведь все этапы прошли в рамках действующего законодательства: были общественные слушания, проект строительства прошел федеральную экологическую экспертизу.Что касается недовольства людей, всегда будут противники. Однако решение суда касается действий администрации района. И было бы справедливо, если бы именно администрация ответила за свои ошибки.- И те, кто их допустили их, должны или исправить ситуацию, или нести материальную ответственность за это. Подобные решения никак не способствуют доверию к властям и улучшению инвестиционного климата в регионе, - уверен Олег Дереза.Стоит ожидать, что власти Кагальницкого района будут пытаться выкрутиться, чтобы доказать свою невиновность в нарушении закона. А пока идут распри, страдает пресловутый малый бизнес, который страна развивает не первый десяток лет.