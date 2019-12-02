В станице Кировской депутаты отклонили формулировку референдума



В Кагальницком районе состоялось заседание депутатов Кировского сельского поселения. Встреча прошла в здании администрации 2 декабря. В ходе голосования они отклонили формулировку вопроса для проведения референдума о строительстве предприятия по переработке отходов.



Вопрос предложили члены инициативной группы, которые выступают против строительства экокомплекса. Звучит он так: «Согласны ли вы запретить реализацию (строительство) объектов по хранению, захоронению, утилизации отходов производства и потребления I-IV классов опасности на земельных участках площадью более 1 000 кв. м на землях Кировского сельского поселения на расстоянии менее трех километров от зоны жилой застройки?».



В обсуждении приняли участие десять депутатов. На принятие решения им понадобилось более часа. В итоге народные избранники сошлись на том, что формулировка не соответствует нормам федерального законодательства. К их мнению присоединился помощник прокурора Кагальницкого района, который добавил, что проведение подобных референдумов — компетенция федеральных властей.



Даже некоторые члены инициативной группы нашли формулировку некорректной, так что они воздержались от участия в голосовании. Все остальные депутаты проголосовали против. Они отметили, что вопросе содержится ложная информация. Так, проект предполагает строение комплекса по переработке отходов только III и IV классов (резина, пластик, нефтешламы, строительный мусор), тогда как активисты включили сюда и отходы I-II классов.



На заседании хотела присутствовать вся инициативная группа во главе с Александром Оганьяном. Депутаты, опасаясь скандальной обстановки, решили сделать заседание закрытым. Добавим, что незадолго до этого члены инициативной группы стали публиковать угрозы и оскорбления в адрес местных депутатов.