Строительство экокомплекса возле станицы Кировской начнут только после государственной экспертизы



В здании Минприроды Ростовской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы на тему строительства экокомплекса по переработке отходов в районе станицы Кировской Кагальницкого района.



В рабочую группу вошли министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин, глава Кагальницкого района Игорь Грибов, прокурор района Александр Коростылёв, руководитель управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин, депутат Законодательного собрания РО Михаил Сапрыкин, а также представители управления Роспотребнадзора, компании-инвестора ООО «Донэкопром», министерств и ведомств. Также на встрече присутствовала инициативная группа в составе шести человек во главе с Александром Оганьяном.



Первым делом подвели итоги предыдущей встречи. Тогда обсуждались вопросы строительства экокомплекса в другом месте, а также внесение правок в проектную документацию.



Затем инициативная группа, выступающая против строительства завода, предъявила жалобы ООО «Донэкопром». Они сообщили, что не смогли попасть в офис компании из-за смены юридического адреса, также им не предоставили в личное пользование ни оригиналы, ни заверенные копии документов. На это директор по развитию «Донэкопрома» Дмитрий Афонин ответил, что в офисе компании можно легко ознакомиться со всеми необходимыми бумагами.



- Документы находятся в свободном доступе, - заверил Дмитрий Афонин. - Любой житель станицы Кировской может ознакомиться с ними и сфотографировать. Более того, хоть строительный раздел проекта экокомплекса и является интеллектуальной собственностью, он тоже открыт для ознакомления.



Слова директора подтвердил прокурор Кагальницкого района Александр Коростылёв. Он добавил, что «Донэкопром» имеет право не предоставлять в личное пользование свою документацию.



На прошлом заседании инициативной группе предложили услуги юристов Минприроды. Однако за две недели они так и не воспользовались их услугами, так как не смогли предъявить рабочей группе обоснованных претензий.



Вторая часть встречи подразумевала ответное слово инициативной группы. Как только пришло время отстаивать свои позиции, у её «главаря» неожиданно зазвонил телефон. Сославшись на дела, Александр Оганьян ретировался. Такой поступок выглядел странно, ведь до этого он яро боролся против строительства экокомлпекса, обивая пороги всех инстанций.



Члены инициативной группы не смогли найти нарушения проекта в законодательном плане. Ранее они убеждали, что на месте строительства завода был скотомогильник, что там на небольшой глубине есть подземные воды и родники. Однако, их аргументы не подтвердились.



Проект экокомлпекса



- Когда жители против реализации какого-либо проекта, мы создаём рабочую группу, которая с помощью экспертиз даёт объективную оценку работы, - отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. - Государственная экологическая экспертиза даст квалифицированный ответ на все вопросы со стороны противников строительства экокомплекса. В нашем регионе, конечно, необходимо строительство экокомплексов по переработке отходов.



Напомним, строительство завода предусмотрено в 640 метрах от станицы Кировской. Он займёт площадь 110 тысяч квадратных метров.