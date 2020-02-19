Инициативу донских депутатов о горячем питании для школьников поддержали в Госдуме



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Согласно документу, ученики младших классов не менее одного раза в день должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием.



Ранее парламентарии Ростовской области заявляли о необходимости введения единых государственных стандартов питания школьников.

- Поправки донских депутатов в той или иной степени были учтены, благодаря тому, что наш представитель в Государственной Думе Лариса Тутова отстаивала нашу позицию в рамках работы думского комитета по образованию и в рамках обсуждения поправок, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



Средства на реализацию закона будут выделяться из федерального, регионального и местных бюджетов. Субъекты получат из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций, которые займутся обеспечением бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

- Мы очень надеемся, что после принятия закона, тема модернизации самой системы общественного питания в школе получит новое развитие, поскольку, когда мы начали анализировать готовность каждого учебного заведения к организации бесплатного питания, выяснилось, что в какой-то школе необходимо провести ремонт, где-то расширить площадь столовой, где-то докупить оборудование, пройти сертификацию, - добавил спикер. То есть масса вопросов, которые должны решать и органы местного самоуправления, и органы образования. Мы же подключаемся к этой работе, с точки зрения своих депутатских полномочий, депутатских возможностей.



Новый закон также вводит понятие «здоровое питание». Под ним понимается качественное, безопасное и здоровое питание детей и отдельных групп населения. В частности, запрещается использовать при производстве детского питания сырье с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья компонентов.



Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, начнутся уже в сентябре этого года и полностью завершатся в сентябре 2023 года.

