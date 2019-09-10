Депутаты Ростовской области предложили разработать стандарты на питание школьников





Питание школьников регулируется федеральным и областным законодательством, в соответствии с которым бесплатными обедами обеспечиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники государственных учреждений Ростовской области. Но в муниципальных школах дети обеспечиваются питанием в соответствии с правилами и нормами, установленными в муниципальных образованиях. Из-за этого возникли проблемы в вопросе питания школьников.

- Количество финансов, которое выделяется на питание детей льготных категорий, зависит от местного бюджета. И эта сумма ниже стоимости двухразового горячего питания, – отметила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина. – Только в Ростове-на-Дону, Батайске и Песчанокопском районе выделяют на питание льготников соответствующую сумму. В пятнадцати муниципалитетах детей с ограниченными возможностями здоровья не обеспечивают питанием даже в учреждениях, не говоря уже о тех детях, которые учатся дома.



Как сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, льготным питанием в муниципалитетах обеспечены около 87 тысяч учащихся, что составляет 22% от количества всех школьников.



Закон о правах ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание поможет установить порядок и условия организации системы школьного питания, утвердит количество льготных категорий детей и семей, которые смогут получать бесплатное питание, и определит бюджетные средства, выделяемые на питание одного ребенка.



Донские парламентарии подготовили обращение в Государственную Думу РФ с просьбой разработать и принять федеральный закон, устанавливающий гарантии и права ребенка на льготное питание. В обращении депутаты отметили, что необходимо определить обеспечение бесплатным питанием обучающихся в качестве меры социальной поддержки и законодательно закрепить льготные категории. 12 сентября на внеочередном заседании донского парламента депутаты проголосовали за передачу данной инициативы в Госдуму.