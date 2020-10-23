И. о. министра здравоохранения Ростовской области назначен экс-зам Татьяны Быковской

В связи с увольнением Татьяны Быковской временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет замминистра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе Александр Крат.Напомним, 27 октября в правительстве Ростовской области сообщили о том, что Татьяна Быковская покинула пост главы донского Министерства здравоохранения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Александр Крат снова взял в свои руки бразды правления министерством.Снова, потому что ранее Крат уже был исполняющим обязанности главы донского Минздрава, когда Быковская была на больничном. Тогда ее экстренно доставили в больницу с диагнозом «стенокардия». Пока чиновница лечила сердце, Крат исполнял обязанности министра.Из открытых источников известно, что чиновник родился в станице Егорлыкской. По окончании ростовского мединститута Крат работал в областной психбольнице. От врача-ординатора он дослужился до главного врача. С 2003 года руководил Центральной районной больницей Егорлыкского района. В 2005 году переведен на работу в областную больницу в городе Ростове-на-Дону. Последним местом работы Александра Крата стал донской Минздрав.По данным правительства, Быковская уволилась в связи с выходом на пенсию. Более 15 лет она была бессменным руководителем донского Минздрава и запомнилась не только наградами и грамотами, но и уголовными делами. В частности, в конце 2019 года в отношении нее завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Вместе со своим замом, Станиславом Беседовским, они оказались в центре скандала об утилизации медицинских отходов, нарушив якобы закон о конкуренции при проведении закупок.Впрочем, Быковской удалось выйти сухой из воды. Почти сразу ей сняли меру пресечения, и она вернулась на работу, в то время как подчиненный главы до сих пор продолжает находиться под следствием.Стоит отметить, что в один день Ростовская область лишилась сразу двух ключевых фигур в сфере здравоохранения региона. Вместе с Татьяной Быковской была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.