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Министра здравоохранения Дона Татьяну Быковскую выписали из больницы

Министра здравоохранения Дона Татьяну Быковскую выписали из больницы
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую выписали из больницы.

Глава донского Минздрава приступит к своим обязанностям 6 мая, сообщает DonDay.ru.

Напомним, Татьяну Быковскую госпитализировали 25 апреля. На рабочем месте ей стало плохо. Министра доставили в Ростовскую областную клиническую больницу. С диагнозом «стенокардия» её положили в реанимацию.

На время больничного Татьяны Быковской обязанности министра исполнял её заместитель Александр Крат.

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