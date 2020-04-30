Министра здравоохранения Дона Татьяну Быковскую выписали из больницы
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую выписали из больницы.
Глава донского Минздрава приступит к своим обязанностям 6 мая, сообщает DonDay.ru.
Напомним, Татьяну Быковскую госпитализировали 25 апреля. На рабочем месте ей стало плохо. Министра доставили в Ростовскую областную клиническую больницу. С диагнозом «стенокардия» её положили в реанимацию.
На время больничного Татьяны Быковской обязанности министра исполнял её заместитель Александр Крат.