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В Минздраве Ростовской области прокомментировали состояние госпитализированной Татьяны Быковской

В Минздраве Ростовской области прокомментировали состояние госпитализированной Татьяны Быковской
Стало известно, в каком состоянии находится госпитализированная Татьяна Быковская. О самочувствии министра здравоохранения Ростовской области рассказали в подконтрольном ей ведомстве.

- В настоящее время её состояние оценивается как стабильное, - прокомментировали в Минздраве. - Она продолжает лечение, по завершении которого приступит к исполнению своих должностных обязанностей.

Напомним, чиновницу госпитализировали 25 апреля в Ростовскую областную клиническую больницу. После диагноза «стенокардия» её положили в отделение реанимации. Незадолго до того, как почувствовать себя плохо, Татьяна Быковская читала доклад на совещании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Временно её обязанности исполняет Александр Крат, заместитель министра здравоохранения по лечебной работе.

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