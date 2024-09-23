Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане в Ростове

Фото: Соцсети.

Неизвестные залили шампунь в фонтан рядом с Комсомольской площадью в Ростове. Кадрами с места поделились ростовчане в социальных сетях 21 сентября.Пена появилась в фонтане на улице Мечникова, 140. Жители предположили, что кто-то добавил туда шампунь. Под давлением воды пены становилось все больше. Буквально через несколько минут фонтан полностью покрылся ею.Большинство ростовчан очень радостно отреагировали на данное происшествие. Радости детей и молодежи не было предела.- Мы были сейчас там, детям очень понравилось, - написали пользователи в комментариях. - Забавно и очень необычно выглядит.Некоторые жители Ростова отметили, что из-за шампуня может быть повреждено оборудование фонтана.