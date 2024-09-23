Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане в Ростове

Хулиганы устроили пенную вечеринку в фонтане в Ростове
Неизвестные залили шампунь в фонтан рядом с Комсомольской площадью в Ростове. Кадрами с места поделились ростовчане в социальных сетях 21 сентября.

Пена появилась в фонтане на улице Мечникова, 140. Жители предположили, что кто-то добавил туда шампунь. Под давлением воды пены становилось все больше. Буквально через несколько минут фонтан полностью покрылся ею.

Большинство ростовчан очень радостно отреагировали на данное происшествие. Радости детей и молодежи не было предела.

- Мы были сейчас там, детям очень понравилось, - написали пользователи в комментариях. - Забавно и очень необычно выглядит.

Некоторые жители Ростова отметили, что из-за шампуня может быть повреждено оборудование фонтана.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.