Хозяин звёздного неба: создатель ростовской обсерватории уже 40 лет руководит ею в одиночку



В сентябре исполняется сорок лет с тех пор, как в Ростове существует Донская астрономическая обсерватория. Десять лет она имеет статус международной и носит кодовое название C80 Minor Planet. Здание построили в Чкаловском микрорайоне на территории агростанции педагогического института ещё до того, как там появились частные дома, а улицы Ректорской не существовало и в помине. Все четыре десятилетия обсерватория держится на одном человеке — Валерии Тупицыном.



На чистом энтузиазме



В череде заборов частных домов обсерваторию выдает только надпись. Убрать её — и можно легко пройти мимо. Строение за забором тоже ничем не примечательно, дом как дом. На стенах в самой большой комнате — карты звёздного неба и огромный экран. На нём Валерий Фёдорович показывает маленьким и большим посетителям фильмы о космосе, возникновении Земли, звёздах и строении Солнечной системы. Зачастую познавательные киносеансы заканчиваются за полночь…



Мысль построить обсерваторию появилась в 1979 году. В пединституте образовательная программа по астрономии включала, в числе прочего, астрономические наблюдения. На кафедре, где Валерий Фёдорович работал преподавателем физики, профессор Рахиль Шацова поставила вопрос о строительстве собственной обсерватории. Тупицын оказался единственным, кто поддержал её. Вместе стали штудировать литературу, изучать проекты, искать идеи в разных городах Советского Союза.



Из Одесского технологического университета Валерий Фёдорович привёз отличный проект. Увы, его стоимость — 40 тысяч рублей — оказалась неподъёмной для института. Сейчас эта сумма равняется примерно 8 миллионам рублей. Тогда средства стали собирать всем миром. Преподаватели кафедры дали, сколько могли. Кто-то помог найти кирпич, песок и другие стройматериалы.



В сентябре 1979-го заложили фундамент будущей обсерватории. Возводить здание помогали ребята-стройотрядовцы. Им хорошо — заодно проходили практику, нарабатывали опыт.



- Было смешно, когда мы смотрели на готовые стены. Каждая состояла из нескольких слоёв кирпича, которые укладывали разные люди. По этим слоям были видны и характер человека, и его отношение к работе, - вспоминает Валерий Фёдорович.



По крохам здание становилось всё больше и больше. В феврале 1991-го, когда строительство ещё не закончилось, уже начались наблюдения за небом.



Чтобы оборудовать обсерваторию, Валерий Фёдорович возил неиспользуемую технику из МГУ.



- Многие приборы были громоздкими и тяжёлыми, но я каким-то образом справлялся. Прямо в МГУ я попросил мужичка сколотить мне ящики для техники, на улице остановил водителя грузовика, который помог мне добраться до вокзала, там уже на поезд грузил оборудование и вёз в Ростов.



Его университеты



У Валерия Фёдоровича не было диплома преподавателя астрономии. Но он всю жизнь, начиная с подросткового возраста, занимался самообразованием. В 14 лет у Валерия обнаружили туберкулёз тазобедренного сустава. Проведя три года на больничной койке, он изучал книги, учебники, журналы, прошёл школьную программу, прочитал множество фантастических книг.



Вышел из больницы, поехал к родителям в Краснодарский край, окончил школу. Вскоре боли возобновились, и Валерий стал добиваться направления в Москву. Там молодого человека, наконец, избавили от костылей.



Затем Валерий поступил на механико-математический факультет. Приступить к учёбе он не успел — в гости пришёл директор школы, в которой он раньше учился. В то время везде не хватало учителей, и директор слёзно просил его пойти преподавать физику в школу.



- Знаете, тогда понятие долга перед обществом было состоянием внутренней необходимости. Я не понимал, как это в школе может не быть урока физики. Конечно, я согласился. Спустя два года после окончания школы я уже пришёл туда работать учителем. Для тех, кто учился на пару лет младше, я был Валера, а теперь стал Валерием Фёдоровичем.



Всю жизнь он не сидел на месте, в школе постоянно возился с техникой, организовал кружок радиолюбителей, фотолабораторию. Через два года всё-таки пошёл учиться на физический факультет. После первого курса уже был лаборантом, по окончании института начался обычный карьерный путь: ассистент, преподаватель, доцент, теперь уже сорок лет является директором обсерватории.



Она пережила и развал Советов, и переход пединститута в состав ЮФУ. Её трижды хотели закрыть, пытаясь сэкономить. Но её директор боролся за своё детище, учитывая, что за сорок лет на содержание обсерватории государство не потратило ни копейки. Сейчас здесь есть астрономический кружок для детей, проводят экскурсии для всех желающих.



Не обсерватория — уютный дом



Валерию Фёдоровичу сейчас 77 лет, и его бывшие ученики постоянно навещают его. Всех гостей он встречает ирисками, печеньем и горячим чаем. Увы, был период, когда из институтов и школ убрали курс астрономии.



- Работая в этой сфере, я видел, как люди становились невежественными в области астрономии. Доходило до того, что учащиеся выпускных классов убеждали меня, что Луна и Солнце одинакового размера, что наше светило вращается вокруг Земли. Сейчас, к счастью, родители стали увлекать детей темой космоса, и малыши зачастую знают больше старшеклассников. Моя хитрость в том, что во время лекций я стараюсь будоражить человеческие умы, рассказывая о масштабах нашей Вселенной.



В обсерватории царит домашняя атмосфера. Все, кто приходит туда, чувствуют себя в кругу семьи. Любители астрономии собираются тут, проводят семинары для всех желающих, обсуждают последние новости астрономии, делятся мыслями о перспективах развития науки.



Чтобы поддерживать и обновлять здание, Валерий Фёдорович разбирает старую технику и сдаёт её составляющие на металлолом. Вырученные средства, а также деньги, которые собирают неравнодушные люди, сейчас идут на постройку купола для телескопа. На заднем дворе обсерватории уже варят металлический каркас. Купол закроет телескоп от ветра и позволит поднять его на большую высоту.



Лелея плод своих трудов, желая научить студентов и гостей как можно большему, Валерий Фёдорович проводит в обсерватории целые сутки, засиживаясь до глубокой ночи. Некоторые студенты, которые когда-то пришли сюда, чтобы сделать свою первую лабораторную работу по астрономии, уже работают в Роскосмосе, проводя мониторинг спутников и астероидов.



Обсерватория и вся её деятельность продолжает существовать только благодаря энтузиазму её директора и помощи тех, кто по-настоящему любит астрономию, — науку, которая, по словам Платона, заставляет душу смотреть вверх.