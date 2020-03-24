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Обсерватория в ростовском парке Горького закрылась на карантин из-за коронавируса

Обсерватория в ростовском парке Горького закрылась на карантин из-за коронавируса
Очередное учреждение в Ростове-на-Дону закрылось на карантин. Приём гостей прекратила астрономическая обсерватория в парке имени Максима Горького. Такая мера связана с пандемией коронавирусной инфекции. Двери здания будут закрыты ориентировочно с 26 марта по 15 апреля.

Сейчас в донской столице, как почти и во всех городах мира, закрываются рестораны, кинотеатры, магазины, отели и прочее. Места массового посещения закрывают на карантин в целях безопасности. Многим работодателям из-за резкого снижения покупательского спроса невыгодно держать заведения открытыми. Напомним, с 30 марта по 3 апреля в стране будут выходные. Сотрудники практически всех организаций, за исключением нескольких категорий, будут находиться дома.

В Ростовской области по состоянию на 26 марта под наблюдением медиков находится 1 781 человек. Пока в регионе зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Болезнь подтвердили у 29-летней туристки из Таиланда.

Теги: карантин коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону пандемия коронавируса

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