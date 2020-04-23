Крыло перинатального центра в Ростове закрыли на карантин из-за роженицы с подозрением на COVID-19
В Ростове-на-Дону закрыли на карантин крыло перинатального центра. Об этом стало известно 25 апреля из сообщения министерства здравоохранения.
Ранее Rostov.ru сообщал, что с недавних пор всех беременных на Дону стали обследовать на новую коронавирусную инфекцию. У тех, у кого нет внешних признаков заболевания, берут анализы. Одну из дончанок сразу после забора биоматериала госпитализировали в родильное отделение, где вскоре у неё появился малыш. На следующий день она получила положительный результат на коронавирус.
Женщину вместе с ребёнком перевели в специальный госпиталь. Всех, кто контактировал с роженицей, взяли под наблюдение. Так как у молодой мамы так и не появились признаки инфекции, ей провели повторное тестирование, которое дало отрицательный результат. Ещё один анализ взяли 25 апреля.
В Минздраве сообщили, что до получения всех результатов обследования крыло перинатального центра остаётся закрытым. За состоянием здоровья медиков и пациентов следят специалисты. Угрозы их жизни и здоровью нет. Роженица с подозрением на коронавирус и её ребёнок чувствуют себя хорошо.