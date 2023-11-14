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Губернатор Василий Голубев: ПВО отработала за пределами Ростовской области

Губернатор Василий Голубев: ПВО отработала за пределами Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал звуки взрывов в небе. Жители стали свидетелями грохота 14 ноября около 15:00.

- Система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие, - сообщил глава региона.

Напомним, ранее взрыв прогремел ночью 14 ноября. Жителей разбудил грохот около 2:00. Спустя пару минут раздались еще два взрыва.
Фото: Rostov.ru
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