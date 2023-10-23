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Губернатор Голубев: ПВО успешно отработала по воздушным целям

Губернатор Голубев: ПВО успешно отработала по воздушным целям
Губернатор Василий Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области. Белые следы в небе заметили 23 октября на Северном.

Громкий взрыв услышали жители донской столицы около 15 часов. После этого в небе появились следы.

- Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Работа может быть продолжена, - сообщил глава региона.

Напомним, 21 октября в донской столице прогремели взрывы. Первый раз грохот был слышен около 12:30, а второй и третий - около 14 часов. Власти сообщили, что подразделения донской ПВО отработали по воздушным целям.
Фото: DonDay
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