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Губернатор Ростовской области инициировал очередную меру поддержки семей с детьми

Губернатор Ростовской области инициировал очередную меру поддержки семей с детьми
В донское Законодательное собрание внесли на рассмотрение законопроект «О внесении изменения в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области». Инициатором выступил глава региона Василий Голубев.

Законопроект предусматривает новую меру поддержки детей из малоимущих семей. В документе говорится о 50-процентной скидке на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Ростовской области для детей в возрасте от пяти до семи лет. Это касается ребят из малоимущих семей, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе.

Если семья стоит на учёте в органе социальной защиты как малоимущая, то ей не нужно дополнительно обращаться за получением льготы, её предоставят автоматически. Данная мера поддержки начнёт действовать 1 января 2021 года.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области планируют рассмотреть законопроект на ближайшем заседании.

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