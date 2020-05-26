Губернатор Ростовской области инициировал очередную меру поддержки семей с детьми

В донское Законодательное собрание внесли на рассмотрение законопроект «О внесении изменения в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области». Инициатором выступил глава региона Василий Голубев.Законопроект предусматривает новую меру поддержки детей из малоимущих семей. В документе говорится о 50-процентной скидке на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Ростовской области для детей в возрасте от пяти до семи лет. Это касается ребят из малоимущих семей, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе.Если семья стоит на учёте в органе социальной защиты как малоимущая, то ей не нужно дополнительно обращаться за получением льготы, её предоставят автоматически. Данная мера поддержки начнёт действовать 1 января 2021 года.Депутаты Законодательного собрания Ростовской области планируют рассмотреть законопроект на ближайшем заседании.