Группа губернаторского контроля проверила ход строительства школы в Азове

Фото: правительство Ростовской области.

Группа губернаторского контроля во главе с замглавы Ростовской области - министром финансов Лилией Федотовой посетила город Азов. Объектом внимания стала новая школа, которую в рамках нацпроекта «Образование» строят по улице Московской. На объект выделены средства федерального и регионального бюджетов. Общая сумма составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,3 тысячи учащихся.По словам Лилии Федотовой, освоение средств идет планомерно, рисков невыполнения на сегодня нет. Однако по мере хода строительства, земляных работ и поднятия грунта проведут дополнительную оценку.Еще один объект, который посетила группа губернаторского контроля, выбрали по обращению горожан. На личном приеме к замглавы региона обратились по вопросу плохого состояния дороги в переулке Степана Разина.- Сегодня мы проверили, как выполнено обещание гражданам отремонтировать дорогу, - рассказала Лилия Федотова. – Мы убедились, что работа проведена. Дорога введена в эксплуатацию, сделаны водоотливные карманы, карманы для заезда автомобилей, проложены тротуары.А вот состояние дорожной разметки не устроило группу губернаторского контроля. Ее необходимо обновить.Как отметил глава администрации Азова Владимир Ращупкин, группа губернаторского контроля дала объективную оценку объектам.- Мы сами видим, что есть вопросы и к подрядным организациям, и по качеству и срокам работ, но все это вопросы текущего характера, которые находятся на постоянном ежедневном контроле. Приезд группы губернаторского контроля – дополнительная возможность посмотреть на проделанную работу со стороны, - сказал Владимир Ращупкин.В рамках визита группа губернаторского контроля посетила детскую школу искусств имени Сергея Прокофьева. Территорию, прилегающую к образовательному учреждению, благоустроили как инициативный проект. На его реализацию выделили 2,5 миллиона рублей, из которых 1,9 миллиона - из бюджета Ростовской области.Перед входом появились тротуарная плитка, малые архитектурные формы и ограждения, озеленение. Содействие оказали местные предприниматели. Также в преобразовании территорий активно участвовали жители города.В детской школе искусств занимаются более 700 детей. В 2020 году учреждение участвовало в национальном проекте «Культура» в части оснащения музыкальными инструментами. В рамках нацпроекта закупили также оборудование и учебные материалы.- Увиденное радует глаз. Когда работа выполняется с участием средств граждан, это порождает и более бережное отношение к объектам, которые благоустроены, - сказала Лилия Федотова.Министр финансов добавила, что жители Азова включились в работу, в том числе проголосовав за выбор места, которое нужно преобразовать.- В эту школу ходят многие дети Азова. Очень здорово, что так благоустроили входную группу. По этому вопросу неоднократно были обращения родителей учеников. И, надо отдать должное, своевременно отреагировала администрация города, правительством области выделены средства. Теперь это ухоженная территория, - прокомментировал Владимир Влазнев, директор ООО «Плоды Приазовья».