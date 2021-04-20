Группа губернаторского контроля проверила строительство детского сада и капремонт автодороги в Багаевском районе

Багаевский район посетила группа губернаторского контроля во главе с замгубернатора Ростовской области Виктором Вовком. Специалисты оценили, как решаются приоритетные вопросы социально-экономического развития.– Для подрядчиков и муниципальной власти механизм губернаторского контроля, безусловно, является хорошим стимулом. Он позволяет поэтапно отслеживать реализацию проектов, которые находятся в зоне их ответственности, – подчеркнул замгубернатора. - В свою очередь, нашей задачей является оказание содействия органам местного самоуправления в решении актуальных вопросов развития территориального образования, координация взаимодействия в целях улучшения социально-экономической ситуации в муниципалитетах.Участники выездного мероприятия обсудили актуальные проблемные вопросы и ход реализации социально значимых проектов. По словам Виктора Вовка, ранее построенные, отремонтированные и благоустроенные объекты используют по назначению. Среди них - центральный парк станицы Багаевской. В декабре 2020 года часть парка благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».Также группа губернаторского контроля обсудила ряд вопросов, связанных со строительством нового детского сада в станице. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Возведение объекта начали еще в 2014 году, но на этапе строительно-монтажных работ пришлось корректировать проект и менять подрядчика. Сейчас здание детсада построено, часть мебели установлена. Застройщик занимается подготовкой документации для Региональной службы госстроительного надзора в донском регионе.Жители Багаевского района с нетерпением ждут открытия детсада. Учитывая, что этот объект является социально-значимым, Виктор Вовк поручил устранить все замечания, в кратчайшие сроки завершить работы и открыть детский сад.Группа губернаторского контроля посетила и межпоселковую автодорогу станица Багаевская-хутор Белянин-хутор Краснодарский. Сейчас там ведется капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики должны за три года отремонтировать 7 километров автотрассы. На это предусмотрено 145 миллионов рублей за счет бюджетных средств. Исполнитель произвел уже четверть объема работ - он ведет их с опережением графика.