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Гроза и град: в Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение

Гроза и град: в Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение
В донском регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за непогоды. Оно продолжает действовать до конца дня 30 июня.

Местами по Ростовской области пройдут ливни и грозы в сочетании с градом. Ожидается шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду. При этом температура будет высокой — от +26 до +34 градусов.

Непогода обрушилась на регион ещё в середине дня 29 июня. В нескольких городах, включая Ростов, ветер повалил деревья. В Чалтыре из-за урагана все жители села остались без света.

Дончанам рекомендуют по возможности оставаться дома, а также не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями, рекламными щитами и плохо закреплёнными конструкциями.

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