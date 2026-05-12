Гостиницу «Московская» снова выставили на продажу за 295 млн рублей. Как сообщается из новой публикации объявления на популярном сайте объявлений, ценник на памятник архитектуры вырос с 280 млн рублей до 295 млн рублей.
Напомним, что в марте уже было объявление о продаже. Однако владелец решил его снять из-за критики. Пользователи отметили, что опубликованные фото не соответствуют действительности. Через полтора месяца появилось новое объявление о продаже. Но теперь учли все нюансы: в описании отмечено, что отделка у здания отсутствует. Есть реальное фото внутри и снаружи объекта культурного наследия.
Однако есть изображения с уже готовым ремонтом, их, вероятнее всего, взяли с проекта реконструкции.
- Реконструкция открывает возможность превратить объект в интересную концепцию: от торговых рядов до современного медцентра, - написано в сообщении.
Гостиница была возведена в 1893–1896 годах и считалась одной из самых дорогих и комфортабельных в городе. Здесь размещались офисы различных компаний, таких как банкирский дом «Чахиров и К.», музыкальная фирма Бродского, магазин швейных машин Зингера, а также кондитерская и кофейня Д. И. Филиппова.
Во время Великой Отечественной войны здание гостиницы серьёзно пострадало, но к 1960 году оно было восстановлено. К середине 2000-х годов гостиница была закрыта, а в здании размещались офисы. 1 июня 2007 года там произошёл пожар, после чего здание перестало эксплуатироваться. Объект уже долгие годы находится в частной собственности.