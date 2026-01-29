Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Дом Лобанова» в центре Таганрога вновь выставили на продажу за 11,5 млн рублей

«Дом Лобанова» в центре Таганрога вновь выставили на продажу за 11,5 млн рублей

Объект культурного наследия – «Дом Лобанова», расположенный в самом сердце Таганрога, вновь ищет нового владельца. Объявление о продаже исторического здания XIX века появилось на популярной онлайн-платформе в начале января.

Построенный в 1897 году таганрогским мещанином Матвеем Яковлевичем Лобановым, этот одноэтажный дом на улице Греческой требует серьезной реставрации. Согласно объявлению, первоочередной задачей является замена крыши, пострадавшей в результате пожара, произошедшего в феврале 2023 года.

Помимо необходимости капитального ремонта, потенциальных покупателей ожидает еще одна особенность: на территории двора расположен еще один дом площадью 60 квадратных метров, где проживает сосед. Автор объявления уточнил, что сосед готов рассмотреть вопрос о продаже своей части участка отдельно. Сделка по продаже «Дома Лобанова» осуществляется через агентство недвижимости. Продать особняк планируют за 11,5 миллиона рублей.

Несмотря на выгодное расположение и историческую ценность, «Дом Лобанова» все еще не нашел своего покупателя. Объявление о продаже висит на сайте с лета 2025 года. Сможет ли кто-то вдохнуть новую жизнь в этот памятник архитектуры, покажет время.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика