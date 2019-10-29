«Горько»: в Ростове жених накануне свадьбы обокрал невесту и её мать





В Ростове свадьба расстроилась после того, как невеста узнала, что жених её обокрал.



Молодой человек жил в квартире своей девушки и её матери на улице Еременко. Пара готовилась к свадьбе. Каждый по-своему. Невеста выбирала платье и банкетный зал, а жених потихоньку таскал из её шкатулки ювелирные изделия. Счастливая возлюбленная ни о чём не подозревала. В какой-то момент ей показалось, что украшений стало меньше, но она не придала этому значения.



Всё раскрылось после того, как мать с дочерью вернулись из отпуска на море. В квартире они не обнаружили двух телевизоров стоимостью 65 тысяч каждый. Позже выяснилось, что также пропали более десятка ювелирных украшений, электронная книга, планшет, ноутбук и другие менее ценные вещи.

- Кражи совершались с марта 2019 года. Общий ущерб потерпевшим составил более 327 тысяч рублей, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун.



В отношении 31-летнего ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.