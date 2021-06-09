Главу Семикаракорского района Виктора Талалаева отпустили под подписку о невыезде
Главу Семикаракорского района следователь отпустил под подписку о невыезде. Силовики пришли с проверкой домой и на рабочее место Виктора Талалаева утром 11 июня. В отношении 70-летнего чиновника возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог».
По информации DonDay.ru, суд не избирал главе меру пресечения. Следователь назначил Талалаеву другое ограничение - подписку о невыезде.
Обыски и возбуждение уголовного дела связывают с арестом экс-заместителя главы администрации - начальника отдела имущественных отношений Михаила Стерлева. Якобы Виктор Талалаев подстрекал своего зама совершить должностное преступление.
По версии следствия, Стерлев, будучи заместителем главы, в 2011 году сдал местному жителю в аренду 12 участков земли в центре Семикаракорска. Общая площадь участков составила порядка гектара. Вскоре арендатор пересдал эти участки в субаренду, а субарендаторы оформили на себя право собственности. Ущерб администрации Семикаракорского района составил около семи миллионов рублей.