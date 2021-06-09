Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

У главы Семикаракорского района Виктора Талалаева прошли обыски

У главы Семикаракорского района Виктора Талалаева прошли обыски
У главы администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски. Силовики нагрянули с проверкой на рабочее место Виктора Талалаева утром 11 июня.

Обыски связывают с арестом экс-заместителя главы администрации - начальника отдела имущественных отношений Михаила Стерлева. Якобы Виктор Талалаев подстрекал своего зама совершить должностное преступление.

По версии следствия, Стерлев, будучи замглавы, в 2011 году сдал местному жителю в аренду 12 участков земли в центре Семикаракорска. Общая площадь участков составила порядка гектара. Вскоре арендатор пересдал эти участки в субаренду, а субарендаторы оформили на себя право собственности. Ущерб администрации Семикаракорского района составил около семи миллионов рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.