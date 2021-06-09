У главы Семикаракорского района Виктора Талалаева прошли обыски

У главы администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски. Силовики нагрянули с проверкой на рабочее место Виктора Талалаева утром 11 июня.Обыски связывают с арестом экс-заместителя главы администрации - начальника отдела имущественных отношений Михаила Стерлева. Якобы Виктор Талалаев подстрекал своего зама совершить должностное преступление.По версии следствия, Стерлев, будучи замглавы, в 2011 году сдал местному жителю в аренду 12 участков земли в центре Семикаракорска. Общая площадь участков составила порядка гектара. Вскоре арендатор пересдал эти участки в субаренду, а субарендаторы оформили на себя право собственности. Ущерб администрации Семикаракорского района составил около семи миллионов рублей.