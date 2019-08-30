Главный тренер ростовского ФК СКА Геннадий Степушкин подал в отставку



Главный тренер ростовского ФК СКА Геннадий Степушкин подал в отставку. Информация об этом опубликована на официальной странице клуба.



Пресс-служба СКА приводит слова самого тренера. Геннадий Степушкин говорит, что за время своей работы сделал для клуба все, что от него зависело. Однако сейчас выступления команды его не устраивают.



– Текущим результатом я не удовлетворен. Желаю клубу процветания и достижения всех поставленных целей, – высказался тренер.



Степушкин занял пост наставника СКА в августе 2018 года. За время его работы команда действительно не смогла улучшить показатели. Так, по результатам прошлого сезона клуб занял 13-е место из 15.



Известно, что исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Усин. Он начал карьеру в СКА в прошлом году. Снача он трудился спортивным менеджером, позже стал тренером.