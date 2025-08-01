В 2026 году в Родионово-Несветайской слободе приступят к строительству водопровода и дороги

- Мы готовы выделить софинансирование – посмотрим с министерством ЖКХ, какие деньги необходимо заложить в бюджет в 2026-м, какие – на завершение работ в 2027-м, - сообщил глава донского региона.

- Взвесьте все за и против – что лучше: капитально отремонтировать действующую школу или все-таки построить новую, модульную, чтобы минимизировать неудобства для людей. Проработайте оба варианта и доложите мне решение, - поручил Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство Ростовской области

У врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главы Родионово-Несветайского района Андрея Кучмиева прошла рабочая встреча. На ней провели обсуждение вопросов состояния коммунальной, дорожной, а также социальной инфраструктуры района.Андрей Кучмиёв изложил проблемы с водоснабжением у жителей новых поселков Родионово-Несветайской слободы – Восточного и Садового. Более двух тысяч человек проживают в последнем. А Восточном на 500 участках приступили к индивидуальному жилищному строительству. Для решения проблемы с водой районная администрация сформировала проектно-сметную документацию на строительство двух резервуаров и прокладку 23 километров подводящего водопровода. Глава муниципалитета пояснил, что государственная экспертиза одобрила проект, но район самостоятельно реализовать его не сможет, так как сумма затрат превышает 245 миллионов рублей.Юрий Слюсарь напомнил, что есть федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она как раз и предназначена для строительства новых инженерных сетей.Еще одна непростая ситуация сложилась с грунтовой дорогой по улице 30 лет Победы в поселке Садовом. Местные жители просят заасфальтировать ее. Проектная документация разработана, но в районном бюджете не хватает средств для проведения данных работ.Юрий Слюсарь поставил задачу главе муниципалитета и региональному Минтрансу заложить расходы в бюджет и дорогу заасфальтировать за период в два года.Школа, построенная еще в 50-е годы прошлого века, в слободе Кутейниково нуждается в капитальном ремонте. Глава региона рекомендовал изучить перспективу строительства новой модульной школы. Согласно его словам, капитальный ремонт займет больше времени, а детям будет необходимо ездить в другие образовательные учреждения.