Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

По итогам мартовских матчей РПЛ главный тренер "Ростова" претендует на звание лучшего

По итогам мартовских матчей РПЛ главный тренер "Ростова" претендует на звание лучшего
По итогам мартовских матчей РПЛ главный тренер "Ростова" претендует на звание лучшего. Как стало известно из сообщения пресс-службы Российской Премьер-Лиги, определены кандидаты на эту награду.

В перечень вошли главные тренеры футбольных команд: "Краснодар", ЦСКА, "Химки", "Ахмат" и, непосредственно, "Ростов".

Стоит подчеркнуть, что Джонатан Альба возглавляет тренерский штаб донского клуба всего месяц. За этот период команда незначительно меняла свою позицию в турнирной таблице. На данный момент "Ростов" располагается на 7-й строчке среди 16 российских команд.

Под руководством нового наставника игроки одержали 2 победы, но также потерпели 3 поражения.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.