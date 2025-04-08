Фото: ФК Ростов

По итогам мартовских матчей РПЛ главный тренер "Ростова" претендует на звание лучшего. Как стало известно из сообщения пресс-службы Российской Премьер-Лиги, определены кандидаты на эту награду.В перечень вошли главные тренеры футбольных команд: "Краснодар", ЦСКА, "Химки", "Ахмат" и, непосредственно, "Ростов".Стоит подчеркнуть, что Джонатан Альба возглавляет тренерский штаб донского клуба всего месяц. За этот период команда незначительно меняла свою позицию в турнирной таблице. На данный момент "Ростов" располагается на 7-й строчке среди 16 российских команд.Под руководством нового наставника игроки одержали 2 победы, но также потерпели 3 поражения.