Глава СК РФ поручил доложить о расследовании дела по факту гибели 13 человек в больнице Ростова

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту гибели пациентов в больнице Ростова. Трагедия произошла 12 октября 2020 года.В тот день в ковидном госпитале городской больницы № 20 скончались 13 пациентов. Предварительной причиной смерти стал недостаток кислорода. Судя по всему, у больных было сильное поражение легких из-за коронавируса. Их подключили к искусственной вентиляции, но в медучреждении были проблемы с поставками газа.После публикации истории в СМИ за дело взялись правоохранительные органы.Как сообщили в СУ СК России, доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу предстоит исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ростовской области Максиму Шищенко.