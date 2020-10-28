В Ростове возбудили уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в ковидном госпитале

В Ростове по факту смерти пяти пациентов в ковидном госпитале на базе горбольницы № 20 возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно 30 октября.Как сообщает СУ СК по Ростовской области, больные умерли 11 октября. Однако обстоятельства и причины смерти не уточняются, они будут установлены в рамках расследования.- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в ведомстве.Напомним, в середине октября в некоторых СМИ появилась информация о том, что 13 пациентов ковидного госпиталя на базе больницы № 20 скончались от недостатка кислорода. Власти назвали эту информацию фейком, в то время как в медицинском учреждении разгорелся скандал. Через несколько дней уволили начальника управления здравоохранения Ростова Надежду Левицкую. Кроме того, министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская ушла на пенсию.