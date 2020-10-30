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Главврач горбольницы №20 Ростова рассказал о необходимом количестве кислорода коронавирусному госпиталю

Главврач горбольницы №20 Ростова рассказал о необходимом количестве кислорода коронавирусному госпиталю
Какое количество кислорода необходимо ковидному госпиталю для лечения больных коронавирусом, рассказал новый главврач горбольницы № 20 Ростова Ваган Саркисян. Новый глава городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону провел брифинг 3 ноября.

По словам гравврача, на больных в сутки тратится около 800 кислородных баллонов. Это 32 кубометра, если объем одного баллона составляет 40 литров. При этом сегодня суточное потребление кислорода в донских ковидных госпиталях – 15,3 тысячи кубометров.

– В среднем в госпитале нуждаются в кислороде от 150 до 200 пациентов. В больнице 300 кислородных точек и 98 концентраторов, которые из обычного воздуха создают кислород. При чрезвычайной ситуации они покроют потребность больных в кислороде, – отметил глава медучреждения.

Острый вопрос с кислородом встал после того, как в регионе все больше стали выявлять коронавирусных больных, нуждающихся в постоянной кислородной поддержке, а также после скандала, когда в результате отсутствия жизненно важного газа скончались пять больных c COVID-19.

Напомним, после смерти от коронавируса экс-главы 20-й больницы Юрия Дронова на должность главного врача назначили Вагана Саркисяна.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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