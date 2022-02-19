Глава СК поручил возбудить уголовное дело после попадания снаряда в погранпункт Ростовской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с попаданием снаряда в наблюдательный пункт на границе донского региона и украинской стороны. По официальным данным СК, боеприпас принадлежит Украине.
Около десяти утра 21 февраля в пограничный пункт наблюдения, расположенный примерно в 150 метрах от российско-украинской границы, попал снаряд. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Тип боеприпаса пока не удалось установить.
Напомним, Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту попадания снаряда 19 февраля в станице Митякинской Тарасовского района. В момент случившегося никто не пострадал.