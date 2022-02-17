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Появилось видео с места попадания снарядов в Ростовской области

Появилось видео с места попадания снарядов в Ростовской области
Пограничное управление ФСБ Ростовской области опубликовало кадры с места попадения снарядов на территорию Ростовской области. Оказалось, что боеприпасов было как минимум два.

Первый разорвался ранним утром 19 февраля в селе Митякинская Тарасовского района, это примерно в километре от границы Украины с Ростовской областью. Еще один снаряд попал в частный дом в хуторе Маноцкий. Жертв, к счастью, нет. На кадрах, появившихся в распоряжении ПУ ФСБ виден разрушенный дом и обломки снаряда, который обследуют специалисты.

В СК РФ сообщили, что по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело.
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Фото: соцсети.
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