Снаряд разбомбил наблюдательный пункт на границе в Ростовской области

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В Ростовской области снаряд попал в наблюдательный пункт на границе РФ. Происшествие случилось около утром 21 февраля. Эту информацию сообщает МК. Как стало известно, боеприпас взорвался примерно 150 метрах от границы Украины с Россией.Пункты наблюдения находятся у линии границ стран в трудно просматриваемых местах. Как правило, это посадки и лесополосы. В этом помещении сотрудники силовых структур наблюдают за обстановкой на границе. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.Двумя днями ранее на территории Ростовской области взорвалось еще три снаряда. Первое ЧП произошло около 4 часов утра 19 февраля. Жители станицы Митякинской Тарасовского района проснулись от громкого взрыва. Выяснилось, что на территории разорвался боевой снаряд. Позже еще два снаряда попали в дома в станице Митякинской и селе Патроновка.Обстоятельства попадания снарядов на территорию Ростовской области выясняются.