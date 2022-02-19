Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Снаряд разбомбил наблюдательный пункт на границе в Ростовской области

Снаряд разбомбил наблюдательный пункт на границе в Ростовской области
В Ростовской области снаряд попал в наблюдательный пункт на границе РФ. Происшествие случилось около утром 21 февраля. Эту информацию сообщает МК. Как стало известно, боеприпас взорвался примерно 150 метрах от границы Украины с Россией.

Пункты наблюдения находятся у линии границ стран в трудно просматриваемых местах. Как правило, это посадки и лесополосы. В этом помещении сотрудники силовых структур наблюдают за обстановкой на границе. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Двумя днями ранее на территории Ростовской области взорвалось еще три снаряда. Первое ЧП произошло около 4 часов утра 19 февраля. Жители станицы Митякинской Тарасовского района проснулись от громкого взрыва. Выяснилось, что на территории разорвался боевой снаряд. Позже еще два снаряда попали в дома в станице Митякинской и селе Патроновка.

Обстоятельства попадания снарядов на территорию Ростовской области выясняются.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.