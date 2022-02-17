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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после попадания снаряда на территорию Ростовской области

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после попадания снаряда на территорию Ростовской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о попадании боевого снаряда на территорию Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром 19 февраля в Тарасовском районе.

Боеприпас прилетел в район станицы Митякинской, что примерно в одном километре от границы с Украиной. К счастью, ЧП случилось рано, и в это время там не было людей. На место случившегося сразу вызвали экстренные службы. О снаряде пока ничего не известно.

После того, как сообщения об упавшем снаряде появились в СМИ, глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.
Фото: РостовРу
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