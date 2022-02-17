Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после попадания снаряда на территорию Ростовской области

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о попадании боевого снаряда на территорию Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром 19 февраля в Тарасовском районе.Боеприпас прилетел в район станицы Митякинской, что примерно в одном километре от границы с Украиной. К счастью, ЧП случилось рано, и в это время там не было людей. На место случившегося сразу вызвали экстренные службы. О снаряде пока ничего не известно.После того, как сообщения об упавшем снаряде появились в СМИ, глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.