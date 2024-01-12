Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту провалившегося в яму в асфальте авто в Азове
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело после ЧП с провалившейся в яму в асфальте машиной. Женщина на иномарке оказалась в ловушке 11 января в городе Азове.
В тот день горожанка ехала по улице Севастопольской. В районе дома № 161А под транспортом посыпался асфальт. Вместе с покрытием под землю провалился и автомобиль. Все произошло настолько быстро, что женщина-водитель не успела выбраться из машины. А когда оказалась в яме, то и физически не могла выбраться на поверхность. Прибывшие спасатели помогли ей вылезти через багажник.
К счастью, в числе «пострадавших» оказалось только авто. Сама владелица чудом избежала травм.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «О защите прав потребителей».