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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту провалившегося в яму в асфальте авто в Азове

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту провалившегося в яму в асфальте авто в Азове
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело после ЧП с провалившейся в яму в асфальте машиной. Женщина на иномарке оказалась в ловушке 11 января в городе Азове.

В тот день горожанка ехала по улице Севастопольской. В районе дома №  161А под транспортом посыпался асфальт. Вместе с покрытием под землю провалился и автомобиль. Все произошло настолько быстро, что женщина-водитель не успела выбраться из машины. А когда оказалась в яме, то и физически не могла выбраться на поверхность. Прибывшие спасатели помогли ей вылезти через багажник.

К счастью, в числе «пострадавших» оказалось только авто. Сама владелица чудом избежала травм.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «О защите прав потребителей».
Фото: соцсети.
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